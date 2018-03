Auto investe una 15enne in via Argentina, ragazzina si rompe un piede

TERMOLI. Una ragazza di 15 anni è stata investita da un'auto nel pomeriggio di oggi in via Argentina. Sul posto sono intervenuti il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza e le forze dell'ordine. La ragazza, che compirà 16 anni nella prossima estate, è stata soccorsa dapprima dai suoi amici, che l'hanno fatta sedere su una panchina, in attesa dei soccorritori, che una volta giunti l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Probabile una frattura al piede destro per la giovanissima.