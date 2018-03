Scuce a un anziano poco ludici decine di migliaia di euro, denunciato

LARINO. I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno denunciato un uomo di Castelbottaccio con l’accusa di circonvenzione di incapace.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Lucito hanno consentito di accertare che l’uomo, approfittando di una grave malattia invalidante di cui è affetto una persona anziana del posto, si è fatto consegnare dallo stesso, in poco tempo e in più circostanze, una ingente somma di denaro.

Per farsi affidare i soldi il denunciato ha raccontato all’anziano, con una ridotta capacità di intendere e di volere a causa dei farmaci che assume, di trovarsi in difficoltà economiche dovute a varie problematiche familiari.

Con tale pretesto ha ottenuto, in poco tempo, diverse decine di migliaia di euro dalla vittima, che vive in casa con altre due persone anziane, anche loro non in condizioni di orientare le scelte del congiunto.

Per tale motivo l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di circonvenzione di incapace e gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Campobasso per gli adempimenti consequenziali.