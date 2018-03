Vigili del fuoco all'opera in città con la morte nel cuore per la tragedia di Catania

TERMOLI. Con il pensiero ai due colleghi morti in servizio, ai feriti ed alle loro famiglie, per la sciagura di Catania, i vigili del fuoco di Termoli sono intervenuti intorno alle ore 13 in via Catania - guarda caso - per un incendio di canna fumaria e in via XXIV Maggio per un infisso di una finestra pericolante. Tutto è stato risolto velocemente.