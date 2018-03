Imbrattata con la scritta Br la stele in memoria dei martiri di via Fani

ROMA. Ennesimo gesto offensivo alla memoria dei cinque uomini della scorta di Aldo Moro, assassinati il 16 marzo 1978.

Clima null’affatto accettabile quello che si registra attorno al quarantennale della strage di via Fani e del sequestro di Aldo Moro.

Alcuni giorni prima del 40ennale era stata imbrattata la lapide in memoria degli agenti e dei militari dell’Arma trucidati dal commando delle Brigate Rosse. Dopo la commemorazione solenne alla presenza del Capo dello Stato e dei familiari dei cinque uomini della scorta, parole in libertà della brigatista Barbara Balzerani hanno fatto discutere e persino muovere la Magistratura. Non a caso il questore di Campobasso, nella cerimonia riservata a Giulio Rivera a Guglionesi, si era espresso con toni fermi sulla inutile esposizione mediatica delle Br.

Nella notte, come riferisce l’Ansa, in via Fani, «Imbrattato il monumento che ricorda le vittime dell'agguato di via Fani, quando quarant'anni fa fu rapito dalle Brigate Rosse il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Sulla stele che ricorda i nomi dei cinque uomini della scorta dello statista uccisi dai terroristi è stata dipinta la sigla BR con il colore rosso».