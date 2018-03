Manovre azzardate e pericolose, 16enne inseguito e fermato dai Carabinieri

TERMOLI. Un 16enne spericolato e sprovveduto ha messo ieri in subbuglio una parte dell’abitato di Termoli. Intorno alle 13.15 è stato intercettato da una gazzella del nucleo radiomobile della compagnia Carabinieri e visto che stava alla guida di un ciclomotore sprovvisto di patente e copertura assicurativa, ha pensato bene di darsi alla fuga spettacolare, slalomeggiando tra rotatorie e automobili all’ora di punta.

Tracciato percorso tra via Martiri della Resistenza e via Molise, via Corsica e centro urbano, prima che dopo un lungo inseguimento, col giovanissimo a compiere manovre azzardatissime, i Carabinieri sono riusciti a fermarlo e condurlo in caserma. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, anche perché incensurato. In una delle sue prodezze ha persino perso il casco per strada.