Sfregio alla stele di via Fani, dispiaciuti i familiari di Giulio Rivera

ROMA. Sull’ennesimo gesto offensivo alla memoria dei cinque uomini della scorta di Aldo Moro, assassinati il 16 marzo 1978, parlano i familiari di Giulio Rivera, che si sono dichiarati dispiaciuti dopo questo nuovo sfregio: «Pensavamo che dopo quello della svastica di qualche settimana fa fossero finiti questi episodi che ritenevamo isolati, invece dopo la nostra visita a Roma del 16 marzo alla stele che è dedicata sì a tutti gli agenti della scorta di Moro, ma è anche dedicata a tutte le vittime del terrorismo… invece eccoci di nuovo a commentare un vile gesto. Speriamo che sia davvero l'ultimo è che la memoria di tutti questi servitori della patria tra cui il nostro amato congiunto venga onorata come meritano e non vilipesa gratuitamente come sta accadendo in questi giorni».