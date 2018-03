Rifiuti non ritirati tra dicembre e gennaio, il Comune multa la Teramo Ambiente

TERMOLI. Periodo buio quello a cavallo di dicembre e gennaio per la raccolta differenziata a Termoli, interi quartieri che per settimane hanno avuto disagi e disservizi.

A distanza di qualche mese arrivano le sanzioni a carico della Teramo Ambiente si parla nel provvedimento con cui l’azienda è stata multata per circa 6mila euro.

Con la nota Pec prot. 3033 del 19.01.2018 trasmessa alla Teramo Ambiente spa, si contestava la mancata raccolta dei rifiuti, nei 30 giorni precedenti, in diverse zone della città (via Sardegna, via Tremiti, via delle Tamerici, via Rio Vivo, via degli Abeti, via Asia, via Panama, via Pantelleria, via dei Roveri, via del Canottaggio, via Argentina, via Maestrale, via Corsica, via Tevere, via Sassari), oltre al non corretto svolgimento delle operazioni di svuotamento dei contenitori da parte degli addetti che lasciano cadere, in prossimità delle aree di raccolta, scarti di rifiuti senza effettuare la pulizia. Con la nota pervenuta al prot. 5586 del 05.02.2018 da parte della Teramo Ambiente spa, si è evinto che nelle strade indicate il servizio di raccolta presso le batterie condominiali non può avvenire in maniera regolare e fluida poiché persistono da anni comportamenti errati nel conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, che non consentono la corretta esecuzione del servizio.

Per l’amministrazione la giustificazione addotta dalla Teramo Ambiente non è pertinente in quanto, le circostanze riferite, pur essendo note a questa Amministrazione, non esimono la ditta dal trascurare la continuità della raccolta come inequivocabilmente appurato. Le condizioni previste nell’art. 13 del contratto di appalto, le quali stabiliscono che in caso di inadempienza inerente i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, pulizia del suolo pubblico sia manuale che meccanizzata, il Comune può detrarre la somma da un minimo di 100 a un massimo di 500 per ogni contestazione, è stato determinato in 6 mila euro il congruo ammontare della sanzione contrattuale da comminarsi per inadempienza a carico della Teramo Ambiente Spa, in proporzione al numero di strade per cui sono state accertate mancanze.