Sgominata nel Casertano la banda dell'Audi grigia, tre albanesi in manette

TERMOLI. La speranza è che sia davvero quella che ha imperversato per mesi in basso Molise e nella provincia di Campobasso, mettendo a segno o tentando di svaligiare almeno 15 tabaccherie, di cui 3 a Termoli.

Per gli inquirenti della Terra di Lavoro non c’è dubbio, la banda dell’Audi A8, ritenuta responsabile di furti e rapine commesse in tutta Italia, quindi anche nel Molise, è finita in manette a Villa Literno, località del Casertano.

Ad assicurarli alla giustizia sono stati nella notte tra mercoledì e giovedì gli agenti della questura di Caserta.

Tre gli albanesi finiti in cella, un 39enne, un 35enne e un 26enne. Tutti e tre senza fissa dimora e due dei quali già con precedenti alle spalle, i due più grandi per intenderci.

Gravi le accuse a loro carico: tentato omicidio, porto abusivo di arma comune da sparo, resistenza a pubblico ufficiale, possesso non giustificato di oggetti atti ad offendere e di arnesi atti allo scasso, lesioni personali, nonché per la ricettazione di un’arma, un’autovettura e un enorme quantitativo di sigarette.

Come riferisce la stampa locale casertana, «Le manette sono scattate a seguito di un’indagine che ha condotto alla scoperta dell’esistenza di una “batteria” di tre o quattro rapinatori di nazionalità albanese, i quali, utilizzando un’autovettura Audi A8 grigia rubata, hanno perpetrato svariati furti e rapine in diverse Regioni del centro/sud Italia ai danni di commercianti e negozianti, utilizzando, come appoggio logistico, un’abitazione di Villa Literno. Erano praticamente imprendibili. In più circostanze avevano forzato posti di controllo delle Forze dell’ordine che, per quanto ne avevano segnalato persino la targa, non avevano portato a risultati apprezzabili».

Determinante l’appostamento dei poliziotti dinanzi al covo dei malviventi, dove si è consumato un tentativo di fuga poi finito male. Tre dei 4 componenti della banda sono stati arrestati, anche dopo l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco, con cui gli agenti hanno impedito all’Audi 8 di prendere strada.

La perquisizione dell’auto di grossa cilindrata ha confermato l’attività del manipolo albanese, messi sotto sigillo una pistola semiautomatica marca Beretta, diversi arnesi atti allo scasso, numerosissime stecche di sigarette di svariate marche del Monopolio di Stato, 350 biglietti “Gratta e Vinci” e, infine, il cassetto di una macchinetta cambiamonete con all’interno oltre 3mila euro.

Due di loro sono finiti in carcere, il terzo è piantonato all’ospedale, poiché ferito da uno dei colpi di pistola sparati dalla Polizia.