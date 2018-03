Violenta e maltratta l'ex moglie, condannato a 7 anni

TERMOLI. Sette anni di reclusione per violenza sessuale continuata, stalking e maltrattamenti. Pesante condanna inflitta con la sentenza del Tribunale di Larino, in forma collegiale, a un 45enne che aveva reso la vita impossibile alla sua ex moglie. I giudici hanno anche stabilito il pagamento di una provvisionale di 20mila euro e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. I fatti risalgono al marzo 2013 con l'arresto dell'uomo che per almeno due anni si era accanito sulla ex moglie, dalla quale aveva avuto due figli.

Nel maggio 2013 il rinvio a giudizio, dopo che, nel frattempo, all'uomo, tornato in libertà, erano state sequestrate armi regolarmente detenute per motivi di lavoro; il tribunale gli aveva anche intimato di tenersi ad almeno un chilometro di distanza dalla ex consorte. A novembre 2013 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Larino rigettò la richiesta di rito abbreviato avanzata dal difensore dell'imputato, disponendo il processo immediato davanti al Tribunale in seduta collegiale. Giovedì c’è stata la sentenza del tribunale, presieduto dal giudice Michele Russo, che ha accolto la richiesta del Pm, Marianna Meo.

Assente l'imputato, dal quale la donna è ora divorziata, mentre lei era in aula con il suo avvocato, Roberto D'Aloisio. Il legale si è detto soddisfatto della sentenza, anche se ha sottolineato come la sua assistita, nel suo calvario, non sia stata «supportata da nessuna associazione e lasciata sola».