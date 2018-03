Dopo oltre sei mesi Nik De Palma è tornato in libertà

TERMOLI. Oltre sei mesi di detenzione, tra carcere (per un mese e mezzo) e dal 4 novembre scorso ai domiciliari, ma da ieri Nik De Palma, 60enne, è tornato libero. Unica incombenza obbligo di firma per 3 giorni ogni settimana alla caserma dei Carabinieri di Termoli. De Palma venne arrestato nella tarda serata del 19 settembre scorso dal Goa della Guardia di Finanza di Campobasso nella villa di famiglia tra Termoli e Petacciato, è stato scarcerato ieri. Fu trovato dalle Fiamme Gialle in possesso di 8,8 chili di marijuana e altro materiale da taglio, nella villa di famiglia che si trova sulla costa tra Termoli e Petacciato.

De Palma nel primo interrogatorio, per la convalida dell’arresto, avvenuto in flagranza di reato, scelse di avvalersi della facoltà di non rispondere. Alla successiva udienza del Riesame, che comunque gli confermò il carcere, decise di rispondere ai magistrati. In libertà anche un altro pusher, R. L., 30enne che venne arrestato nel gennaio scorso assieme a un amico (poi ritenuto estraneo) perché trovato in possesso di quasi 900 grammi tra hashish e marijuana dalla Guardia di Finanza nei pressi del casello dell’A14. Entrambi i presunti pusher sono stati assistiti dall’avvocato Ruggiero Romanazzi.