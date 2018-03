Anziani a lezione di anti-truffa, l'incontro al centro sociale di Difesa Grande

TERMOLI. Si è concluso due giorni fa il ciclo di incontri organizzato dal Comune di Termoli con la collaborazione dei Carabinieri della Compagnia di Termoli volto ad informare i cittadini anziani riguardo alle diverse truffe perpetrate ai loro danni. Gli incontri si sono svolti nei centri anziani comunali di via Cina, via Sannitica, via Tevere e quello di ieri l'altro a Difesa Grande è stato l’evento conclusivo. Tutti gli appuntamenti sono stati seguiti con grande interesse dai termolesi frequentatori dei centri anziani. Giovedì scorso a tenere l’incontro conclusivo i rappresentanti dell’Arma alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali e vice sindaco Maria Chimisso e i consiglieri comunali Oscar Scurti e Antonio Giuditta.