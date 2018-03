Suv contromano sulla statale 87, scontro frontale inevitabile!

TERMOLI. Scontro frontale in una strada a senso unico. E' avvenuto sul tratto finale della statale 87, nei pressi della stazione di servizio Q8, all'uscita Sud della città, in direzione Termoli.

Un Suv ha imboccato evidentemente per sbaglio la strada a scorrimento veloce nella corsia opposta, viaggiando contromano. Inevitabile l'incidente stradale che ne è scaturito, in cui è rimasta coinvolta, suo malgrado, una Ford.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 con la postazione di Montenero e i volontari della Misericordia in ambulanza, oltre alle due pattuglie della Polizia stradale.

Le due conducenti, una 42enne e una 19enne, sono finite al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, ma non hanno subito per fortuna conseguenze di rilievo. Disagi alla circolazione, in quel tratto.