TERMOLI. Cattedrale gremitissima per porgere l'ultimo saluto a Dani Caruso, un amico di tanti a Termoli, un personaggio a tutto tondo: la sua morte ha riportato a far rivedere vecchi amici che assieme a lui sono cresciuti con la musica dei Beavers, con le radio private, una sua creatura che ha dato il via anche qui nel centro sud a quel fenomeno dell'etere privato. Insomma la sua lungimiranza nel vedere le cose di successo prima degli altri faceva sì che Dani fosse davvero una persona speciale.

Oggi tanti occhi gonfi di lacrime e commozione, perché Dani era una persona tranquilla che si faceva voler bene da tutti: a me personalmente sono arrivate richieste di amici comuni che mi hanno pregato, non potendo essere presenti alle esequie, di fare le condoglianze a nome loro alla moglie Lorenza, una gran donna, alla figlia Manuela, al figlio Nicola e al resto della famiglia; queste persone hanno trascorso insieme a lui una parte di vita come Mario Leny che abita a Milano e Raffaele De Dominicis, un suo pupillo radiofonico che oggi vive a Firenze, che lo stesso Dani chiamava Raf Player Special.

Ma la commozione ha raggiunto il picco quando i suoi amici Beavers, con Nicolino Cannarsa al microfono, con accanto Pasquale Bardozzetti, Bartolo e Mimmo Bruno in piedi vicino al feretro di Dani, ha recitato la bellissima e toccante poesia scritta da lui subito dopo la notizia della morte di Dani. Questo è il testo che racchiude quella che è stata in pratica la vita vissuta del personaggio Dani Caruso: DANY, AMICHE E FRATE!!!

Quande ‘a farfalle pè ll’arie Quando la farfalla per aria

nen sende cchiù nesciuna ‘dorre non sente più nessun odore

chiude l’ale e nence pose sop’u fiore. chiude le ali e non si posa sopra il fiore

E quande ammizz’u campe E quando in mezzo al campo

‘u grane cresce sott’i ragge du’ sole il grano cresce sotto i raggi del sole

allore è mature pà favece :è pane du’ Segnore! allora è maturo per la falce: è pane del Signore!

Accusci tu amiche e frate Così tu amico e fratello

te ne si ‘ jute zitte zitte te ne sei andato zitto zitto

hi chiuse ‘a porte senza fa remore hai chiuso la porta senza far rumore

cu’ vinde ‘mpoppe ma che na pene dind’u core: con il vento in poppa ma con una pena dentro il cuore

quelle che nen t’hai petute fa’ l’utema senate quello che non ti ho potuto fare l’ultima suonata

accusci come l’avive tante desegnate . così come l’avevi tanto disegnata

T’arecurde , Caresi’…accusci te chiamavame, Ti ricordi Caresi’….così ti chiamavamo ,

di’ timpe belle de trent’anne fa dei tempi belli di trent’anni fa

quante te cememdive e t’allestrive a senà quando ti concentravi e lustravi a suonare

e hi ‘ttrezzete ‘na squadrette che nate quatte: e hai attrezzato una squadretta con altri quattro :

‘na bandarella ammajestrate ad arte ,de nome e de fatte ….una bandarella ammaestrata ad arte ,di nome e

di fatto

Mimme, Pasqualino, Bartele e Nicolino Mimmo ,Pasqualino ,Bartalo e Nicolino

Parte de ‘na storie che pe’te nenn’ha ma avute fine! Parte di una storia che per te non ha mai avuto fine!

Quanta strade ca’ mini minor , ‘na machenette Quanta strada con la Mini minor , una macchinetta

sope ,tutte l’orchestre e dinde quanta sunne ind’a cascette! sopra, l’orchestra e dentro quanto sonno nella

cassetta!

‘U concerte ‘u ‘ncumenzive sempe tu ,cu’ contrabbasse: Il concerto lo cominciavi sempre tu , con il

Contrabbasso:

Barbaren, ‘u cavalle de battajje, ca’vocia vasce …. Barbaren , il cavallo di battaglia con la voce bassa

E pù Ehy Jo , i Dik Dik , Equipe 84 , i Gigande : E po Ehy Jo ,i Dik Dik , Equipe 84 , i Giganti

Avime lassate ‘u segne dind’i core de tanta ggente! Abbiamo lasciato il segno dentro il cuore di

di tanta gente!

Javeme ‘na bella cumpagni’ , a chi peteve fà de cchiù -Eravamo una bella compagnia, a chi poteva fare di più

ma, a dice ‘u vere ,’u mejje jive tu! ma a dire il vero , il migliore eri tu !

I ‘cchialine a la Cavour Gli occhialini alla Cavour

i capille alla Hendrix i capelli alla Hendrix

i cavezune a zampe d’elefante i calzoni a zampa di elefante

ce mettive ind’a sacchette a tutte quante … ci mettevi nel taschino a tutti quanti…

Recorde doce che te stregne ‘u pitte Ricordo dolce che ti stringe il petto

avalene cchiù de tanta parole e de paggene scritte. Valgono più di tante parole e di pagine scritte.

Pure ‘u timpe che ghè galandome e ninde cancelle Anche il tempo che è galantuomo e niente cancella

T’ha scruccate ‘nu bell dice sop’a paggelle! Ti ha dato un bel dieci sulla pagella !

Mo’ quistu palche pè te ‘nte cchiu’ ninde da dice – Adesso questo palco per te non ha più nulla da dire

A’ rechjighe ‘a devise di Beavers dind’a valige Ripiega la divisa dei Beavers dentro la valigia

ma n’areponne ‘u strumente ,te serve pe’ dope: ma non riporre lo strumento , ti serve per dopo:

scine ascute a me ..te serve all’à ‘ sope Si ascolta me …ti servirà lassù

Dany, Dany,

accurde ssi corde sop’u palche dù Paradise accorde ste corde sul palco del Paradiso

a ‘unite all’angele ‘ncuminze ‘ u cuncere che ‘ nu belle sorrise- Insieme all’angelo inizia il concerto con un bel

sorriso

e cante, sune e cante pe’ tutte quante … e canta , suona e canta per tutti quanti…

Cante e sune da llà sope ancore pe’nu’ Canta e suona da lassù ancora per noi

ma cante e preghe soprattutte pa ‘ famijja tu’!!! ma canta e prega soprattutto per la tua famiglia .

Nicolino