Addio a Fabrizio Frizzi: il ricordo commosso di alcuni termolesi

TERMOLI. La morte di un personaggio famoso conosciuto da tutti per via della scatola magica della tv, è sempre commovente; se poi il personaggio in questione è una persona per bene, garbata, educata e che non ha usato entrare mai nelle case degli italiani in modo sguaiato, volgare, né con una parola fuori posto, bensì sempre con atteggiamento cordiale con tutti, dedito alla beneficenza e al bene per la famiglia, fa ancora più male: questo era senz'altro Fabrizio Frizzi.

Anche chi non segue molto la tv, sicuramente negli anni ha potuto constatare la sua bravura che era sempre garanzia di spettacolo piacevole e coinvolgente. Le reti unificate Rai, Mediaset e Sky gli hanno giustamente dedicato un tributo così come tanto è stato l'amore e l'affetto manifestato dai suoi colleghi ed amici.

Noi abbiamo fatto un giro per sentire i pareri sul personaggio di Fabrizio Frizzi sia in strada che sul web da parte dei termolesi; ecco che cosa ci ha detto la prof.ssa e vice sindaco di Termoli Maria Chimisso: "Di mia madre ho tanti ricordi, come è giusto che sia. Ricordo quella sua genuina passione per la televisione che raccontava cose belle e si rifletteva nel suo sguardo illuminato e sereno. Le piacevano in particolare le trasmissioni dei "ragazzi per bene", educati, rispettosi, colti, mai arroganti. Immagino che se avesse avuto un figlio maschio, l'avrebbe voluto così, come Fabrizio, che sapeva “incantarla” ogni sera, con la sua intelligenza elegante e la sua ironia garbata. Oggi anche Fabrizio se ne è andato e si è portato via un altro ricordo caro. Li abbraccio entrambi. Ciao mamma, ciao Fabrizio".

Mario D'Aurizio: “Nel 1980 venne a pranzo a Termoli nel mio primissimo ristorante, uno stralunato ragazzone accompagnato da una ragazza che mi presentò come una collega. Aveva la parola e la battuta facile e io non ero da meno, inoltre eravamo coetanei, entrambi poco più che ventenni, per cui si stabilì subito un certo rapporto di simpatia. Mentre gustava i piatti di pesce, mi fece un sacco di domande su Termoli, il Molise, le Tremiti etc. Era curiosissimo perché per lui erano luoghi del tutto sconosciuti pur se relativamente vicini alla sua Roma. Vista la mia disponibilità mi chiese di accompagnarlo a visitare il porto e il paese vecchio, così passammo l'intero pomeriggio insieme. Il giorno dopo tornò a pranzo e scoprimmo che per una serie di circostanze quel pomeriggio dovevamo andare entrambi a Pescara. Lui per riconsegnare una 127 color panna presa in affitto e io per degli acquisti. Ci recammo a Pescara insieme, pur se ciascuno nella propria automobile, fino alla stazione centrale dove ci salutammo. Mi diede il suo bigliettino da visita e fu così che scoprii che faceva il conduttore di un programma Rai per bambini. Mi fece promettere di chiamarlo se fossi passato per Roma, che sarebbe stato felice di ricambiare la mia ospitalità. Ovviamente non ci siamo più rivisti. Anzi no, io ho continuato a vederlo. Solo fino a ieri purtroppo."

Antonio: "Lui entrava in casa nostra in punta di piedi, quasi non si faceva notare tanto era garbato. I vari Sgarbi o quelli come lui abituati ad “entrare” in tv solo con parolacce e modi da perfetti maleducati, una roba incresciosa, dovrebbero imparare da Fabrizio Frizzi come si sta al mondo. Ecco il segreto per cui la gente lo amava così tanto.”