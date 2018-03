Istruzione obbligatoria e sanzioni ai genitori

SANTA CROCE DI MAGLIANO. L’antefatto è cosa nota. Due genitori non mandavano i figli a scuola ed i Cc. del posto li hanno denunciati. Vediamo, perciò, come si regolamenta la materia. Il d. m. n. 489/2001 reca le norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, poi riprese dalla l. n. 53/2003 e dal dlgs n. 76/2005.

A vigilare provvedono: il Sindaco ed i Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. Responsabili dell'adempimento sono i genitori dei minori, o chi ne fa le veci, tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. Nel corso dell’anno i Dirigenti devono verificare periodicamente la frequenza serbata dagli studenti, effettuando i necessari riscontri delle cause giustificative delle assenze. In presenza di episodi reiterati, ma ingiustificati, sentiti i Consigli di classe, devono assumere iniziative idonee a contenere il fenomeno al fine di prevenire una possibile elusione. In caso di persistenza viene informata l’Autorità comunale.

I Comuni, entro la conclusione di ciascun anno, trasmettono all'Ufficio scolastico regionale i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell'obbligo, comunicati dalle istituzioni scolastiche. Dall’esame di tutta la normativa, si evidenzia la precisa responsabilità diretta del Dirigente scolastico nel compito di vigilare. È importante sottolineare che il Sindaco è l’unica Autorità che può intimare l’obbligo ai genitori od al tutore del minore, salvo casi gravi in cui possa essere coinvolto il Giudice minorile. Tutto ciò al netto di eventuali altre vicende penali registrabili. L'art. 731 Cp punisce (ammenda fino a 30 euro) "chiunque, rivestito di autorità, o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare". Attualmente l'obbligo scolastico è esteso fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media o al compimento del 15° anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno 8 anni le norme sull'obbligo scolastico (art. 8, legge n. 1859/1962). Domanda: la sanzione è applicabile anche ai genitori che non mandano i figli alle scuole medie?

La Sez. III (penale) della Corte di Cassazione (sentenza n. 4520/2017) ha ricordato l'avvenuta abrogazione dell'art. 8 della Legge n. 1859/1962, dopo l'emanazione del dlgs n. 212/2010. Questa disposizione estendeva l'obbligo scolastico fino al conseguimento della licenza di scuola media inferiore (attuale scuola secondaria di I grado), o comunque al compimento dei 15 anni, qualora il minore avesse dimostrato di aver rispettato l'obbligo di frequenza per almeno 8 anni, precisando che l'inosservanza comportava l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 731 Cp in tema di istruzione elementare. Ma i successivi interventi (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno fatto sì che l'obbligo di istruzione scolastica dovesse essere rispettato per almeno 10 anni, in quanto diretto a conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o ancora una qualifica professionale triennale entro i diciotto anni. Purtroppo neanche in quest'occasione il legislatore ha ritenuto opportuno riprodurre la disposizione che estendeva la tènue sanzione penale in caso di inosservanza degli obblighi formativi. Perciò la Cassazione ha concluso ritenendo definitivamente superata la dottrina più tradizionale, secondo cui l’art. 31 contiene una sanzione all'inosservanza di un generico obbligo di istruzione minorile.

La tesi più recente vuole che la norma vada considerata posta a presidio dello specifico obbligo di istruzione elementare. Ma vi è di più: il reato previsto dalla disposizione non tutelerebbe esclusivamente l'interesse statale all'assolvimento dell'obbligo di formazione minorile, ma anche un vero e proprio diritto del minore all'istruzione. In sostanza, sulla scorta dei ricordati principi, che informano l'intero ordinamento penale, deve ritenersi che la contravvenzione non sia applicabile nell'ipotesi in cui i genitori abbiano omesso di impartire ai figli minori l'istruzione secondaria di I grado, ma soltanto nell'ipotesi in cui non venga adempiuto l'obbligo di istruzione elementare.

Claudio de Luca