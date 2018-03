Bimbo rimane chiuso in auto, intervengono i Vigili del fuoco

TERMOLI. Come sovente accade, purtroppo, e a Termoli solo poche settimane fa sul lungomare Nord, ancora una volta un bimbo è rimasto chiuso in macchina.

E' accaduto intorno alle 11.15 in via Corsica, nel parcheggio dello stato Acqua&Sapone. A chiamare i Vigili del fuoco è stata la madre del bimbo, per fortuna, proprio all'arrivo dei soccorritori il piccolo è riuscito ad aprire la portiera dall'interno e a riabbracciare la mamma, che era in evidente stato di agitazione.

Mattinata che si è conclusa per ora con un intervento in contrada Porticone, per gli uomini del 115 del distaccamento di Termoli, dove hanno dovuto aprire la porta di un'abitazione dove erano rimasti accesi i fornelli.