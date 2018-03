Ai domiciliari per droga viene beccato con l'hashish, 24enne ritorna in cella

TERMOLI. Era stato arrestato dagli agenti della Mobile e del Commissariato lo scorso 24 gennaio per spaccio di droga, ma il 24enne L. L. fino a ieri agli arresti domiciliari, è tornato in cella sempre a opera della Polizia di Stato. Fatale per lui il controllo dei poliziotti, che l’hanno trovato con 50 grammi di hashish e un grosso petardo di mezzo chilo confezionato artigianalmente. Anche in questa occasione ad arrestarlo agenti della Mobile e del Commissariato, che l'hanno condotto al carcere di Larino.

Ora la sua posizione si aggrava. Tempo fa era stato anche sottoposto a un provvedimento di divieto di frequentazione dei campi sportivi a causa di alcune intemperanze. A difenderlo, l’avvocato Ruggiero Romanazzi.