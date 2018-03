Città più sicura, collaborazione attiva coi Carabinieri

TERMOLI. Questa mattina, presso il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Termoli, si è svolta una conferenza stampa circa l'attività di controllo della Polizia Giudiziaria che ha consentito di ottenere degli ottimi risultati per la sicurezza pubblica anche in occasione delle festività pasquali. Infatti lo sforzo dell'Arma, come ha sottolineato il comandante dei carabinieri Ficuciello, mira ad assicurare sempre la tranquillità della cittadinanza termolese in special modo nei periodi di festa anche in virtù del grande afflusso di turisti.

In particolare, due differenti attività dei Carabinieri hanno portato all'arresto di altrettante persone:

a Petacciato, a seguito di una lunga attività e di un attento controllo del territorio oltreché di soggetti già noti, i militari dell'Arma, comandati dal Luogotenente Corbillo, che già si erano distinti nel contrasto di attività di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un uomo di anni 56 già in regime di detenzione domiciliare poiché aveva violato più volte i vincoli imposti dall'autorità giudiziaria. Inoltre, procedendo ad un'attenta perquisizione in casa dell'uomo, hanno rinvenuto all'interno di un freezer ulteriori sostanze stupefacenti in quantità di 3 grammi di cocaina e 16 di marijuana; pertanto l'uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Larino.

A Termoli, invece, due giorni fa, a seguito di alcune segnalazioni di cittadini sul tentato furto di un'autovettura nei pressi di via Maratona in occasione della fiera settimanale che si tiene in quella zona, sono stati svolti degli opportuni appostamenti dagli agenti guidati dal Comandante Cantore sia in uniforme che in borghese; una pattuglia ha notato un movimento sospetto e un soggetto è stato immediatamente bloccato: si tratta di un uomo di 37 anni della provincia di Bari, già noto alle forze dell'ordine per numerosi furti in appartamento. All'interno dell'auto, una Fiat, il proprietario aveva anche lasciato nel cruscotto le chiavi della propria abitazione e il malvivente aveva già impostato il navigatore per dirigersi presso la casa del malcapitato; si è presunto, quindi, che oltre il furto dell'auto l'uomo volesse ivi dirigersi forse anche mediante l'aiuto di alcuni complici. Il malvivente è stato dunque arrestato per furto aggravato in appartamento e questa mattina si è svolto il rito direttissimo per le determinazioni del caso presso il Tribunale di Larino.

La conferenza stampa si è conclusa con gli auguri di una serena Pasqua da parte dei militari della Compagnia di Termoli.

Ecco la conferenza integrale proposta in diretta Facebook da Termolionline: