Cade in bici in via Duca degli Abruzzi, 84enne si ferisce alla testa

TERMOLI. Caduta da bici nei pressi della sede Unimol di Termoli ieri pomeriggio, in via Duca degli Abruzzi. Un 84enne, P. D. R., ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa. L’anziano ciclista è stato soccorso dal 118 e dai volontari della Misericordia in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo per accertamenti.