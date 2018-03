Assalto al postamat di Bonefro, il basista 45enne rimane ai domiciliari

LARINO. I giudici del Tribunale del Riesame di Campobasso hanno rigettato l’istanza di evoca delle misure cautelari a carico del 45enne di Santa Croce di Magliano, V. C., arrestato a fine gennaio dai militari dell’Arma dopo il furto sventato al Postamat di Bonefro. Dopo l’interrogatorio in carcere, nell’udienza di convalida, l’uomo, con un precedente per estorsione lontano nel tempo, era stato confinato agli arresti domiciliari, su istanza del suo avvocato difensore, Federico Liberatore.

Il gip del Tribunale di Larino, Veronica D’Agnone, ha respinto alcune settimane fa l’istanza di revoca della misura cautelare a carico del cosiddetto basista della banda che molto probabilmente ha matrice pugliese. Deve rispondere di concorso in rapina aggravata. Ieri mattina l’udienza nel palazzo di giustizia del capoluogo. I legali dell’uomo, gli avvocati Federico Liberatore e Angelo Piunno, avevano ribadito ai magistrati l’ormai insussistenza delle esigenze cautelari, specie del rischio di reiterazione del reato. Ma il collegio ha deciso diversamente.