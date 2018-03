TERMOLI. Ladri buongustai in manette a Termoli.

Erano circa le due di notte quando due malfattori hanno deciso di entrare in azione in via Madonna delle Grazie, scassinando il negozio di prodotti tipici "La Bruna”, che propone un vasto campionario di produzioni provenienti da Roccaspinalveti.

Si sono intrufolati all’interno e hanno fatto incetta di tutti i prodotti presenti nella rivendita: salumi, formaggi, olio, miele e molto altro ancora, per poi dedicarsi alla cassa per prelevare anche contanti.

Per fortuna, tranne loro, i rumori provocati dal tandem banditesco hanno destato nel sonno l’attenzione di qualcuno, che ha avvisato i Carabinieri.

Il tempo di arrivare e i due malviventi sono stati colti con le mani nel sacco, arrestati in flagranza di reato. Immediata la restituzione del bottino al legittimo proprietario.

La coppia criminale nel rompere la porta a doppio vetro si è fatta anche male, feriti i due autori del colpo. C’era sangue sparso dappertutto.

Alla fine della fiera per il titolare dello store gastronomico solo danni materiali, come la porta, le tendine e la cassa.