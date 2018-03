Termolesi i due ladri in manette, l'importanza dei controlli sul territorio

TERMOLI. Sono di Termoli e peraltro pregiudicati i due ladri buongustai finiti in manette nella notte tra giovedì e venerdì in via Madonna delle Grazie. Il blitz con cui i due sono stati assicurati alla giustizia è avvenuto nel più ampio quadro del dispositivo pianificato dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, organizzato per garantire serene e sicure festività pasquali nel basso Molise, con l’operatività garantita dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli.

I due soggetti, già noti alle forze dell’ordine e residenti a Termoli, sono stati individuati mentre tentavano di allontanarsi dall’esercizio commerciale, dopo aver forzato la porta d’ingresso e aver sottratto illecitamente il materiale riposto all’interno, il cui valore economico complessivo è di circa duemila euro. I Carabinieri, impegnati in servizio di perlustrazione, intervenivano prontamente e bloccavano i malfattori impedendone così la fuga.