Scompare da casa e rispunta dopo 3 giorni nel paese natale a Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Scompare da casa e nel giro di tre giorni riappare a qualche centinaio di chilometri di distanza, nel suo paese natale. E’ stata ritrovata in Molise la pensionata scomparsa da tre giorni nel frusinate, precisamente dalla località di Veroli. La 66enne Maria Greco, originaria di Guardialfiera e coniugata in Ciociaria è stata ritrovata nella serata di giovedì proprio nel suo paese natale, dov’era giunta in pullman. La pensionata era scomparsa dal centro della provincia di Frosinone dove risiede col marito nella notte tra il 26 e il 27 marzo in circostanze allarmanti. La donna è stata successivamente ricoverata all’ospedale di Termoli. I familiari, che avevano lanciato per lei appelli a "Chi l'ha visto?", hanno ringraziato il pubblico del programma.

La notizia dell’avvenuto ritrovamento è stata postata anche su Facebook da uno dei nipoti che la donna ha a Guardialfiera. «L'emozione di ritrovare sano e salvo un tuo familiare, poterlo riabbracciare, è una gioia indescrivibile. Grazie di cuore a tutti», il commento postato sul social network.

Anche la trasmissione cult di Rai 3 ha dato notizia del ritrovamento nella fascia mattutina. La scomparsa nel nulla di Maria Greco aveva messo in apprensione l’intera comunità guardiese. La donna, trasferita da moltissimi anni in provincia di Frosinone, dove si è sposata e dove aveva avviato una sartoria, era scomparsa da lunedì sera 26 marzo e da allora non se ne erano avute più notizie, tanto che il coniuge si era rivolto a Chi l’ha visto? La donna, alta 160 centimetri, occhi azzurri, capelli castani, con cicatrici sulle gambe, eredità di un brutto incidente automobilistico in cui è rimasta ferita da giovane, ha anche una sorella in Svizzera, ma non era stata segnalata lì in queste ore. La 66enne sta attraversando un periodo di forte preoccupazione dovuto ad alcuni problemi con la casa. La sera del 26 marzo, all'ora di andare a dormire, ha detto al marito che si sarebbe trattenuta davanti al televisore: a mezzanotte l'uomo l'ha trovata ancora in piedi.

La mattina successiva, però, non l'aveva trovata in casa. La donna è fuggita da casa ma ha avuto sempre il cellulare spento, ma aveva con sé i documenti e del denaro. Con cui ha raggiunto la sua località di nascita.