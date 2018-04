Parcheggia sempre li eppure non può e i Vigili lo multano?

TERMOLI. Lo "seguiamo" da qualche mese e non c'è verso: parcheggia sempre lì pur sapendo che non c'è uno spazio di sosta adatto alle sue misure. Sicuramente non è l'unico autista indisciplinato in circolazione ma due cose ci stupiscono.

La prima è la perseveranza con la quale il nostro mette bene in mostra il suo bisonte in una strada ad alto traffico veicolare e dove, ripetiamo, non può, forse perché è convinto che nessuno mai lo sanzionerà.

La seconda è che in diversi mesi nessuno si è degnato di elevare la giusta contravvenzione, come se non bastasse la grandezza del mezzo per essere visto e quindi "additato" dalla polizia municipale.

Ce ne viene in mente una terza di cosa: siamo certi che dopo quest'articolo una delle due cose avverrà.