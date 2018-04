Transenne perenni, in via Magellano giace lì dopo oltre un anno

TERMOLI. Alcuni lettori ci hanno segnalato di nuovo quella transenna che staziona in mezzo alla strada da quasi un anno in via Magellano.

Già oggetto di due lettere al direttore, era stata messa lì per segnalare una imperfezione del manto stradale, ora la domanda è questa, se l'anomalia è stata risolta a suo tempo che senso ha tenerle ad un anno di distanza? A meno che non sia un pericolo che non conosce soluzione di continuità.

Chi risponde in merito?