Addio al vice prefetto Ruggero D'Addona, è stato sub-commissario a Termoli

CAMPOBASSO. Si è spento il vice prefetto Ruggero D’Addona, tra le altre funzioni, anche sub-commissario al Comune di Termoli.

Il ricordo del consigliere regionale Michele Petraroia.

«Caro Michele - rivolgendosi al Presidente del Comitato “Tutela e Salvaguardia della Montagna di Morcone” Michele Ponte - avevo avuto modo di conoscere il dottor Ruggero D’Addona in anni lontani, quando mi recavo presso gli Uffici del Commissario di Governo a Campobasso e trovavo un funzionario dello Stato rigoroso, attento e riservato, solo apparentemente burbero, ma in realtà affabile e garbato.

Nominato Vice Prefetto, venne insignito il 27 dicembre del 2000 del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successivamente, nel 2007, venne chiamato a svolgere le funzioni di Capo Ufficio del Rappresentante dello Stato sul territorio ai sensi della Legge 131/2003.

Il nostro rapporto è proseguito anche a termine del suo impegno istituzionale e si è consolidato nelle battaglie anti mafia e nelle innumerevoli iniziative di lotta in difesa della Valle del Tammaro, della Montagna di Morcone, del Parco del Matese e delle aree al confine tra Campania e Molise minacciate dalle devastazioni dell’eolico selvaggio, dagli stravolgimenti delle opere connesse e dai ripetuti tentativi di localizzazione di discariche di rifiuti, impianti di trattamento e siti di stoccaggio di eco-balle inquinanti.

Sempre documentato, lottava con una passione ideale più unica che rara, adoperandosi per sconfiggere le potentissime lobby del vento e dei rifiuti, pur consapevole che i tentacoli di quelle piovre si incuneavano come serpi velenose ovunque fosse necessario per agguantare il proprio obiettivo.

Lo ricordo a Pontelandolfo, a Sepino, a Campobasso, a Santa Croce del Sannio, a Cercemaggiore, ad Altilia, a Sassinoro e nella sua Morcone, quando stanco di ascoltare troppe parole interveniva con decisione per richiamare tutti alla necessità di agire con celerità e determinazione.

Per me è stato un riferimento prezioso, fonte di sostegno e di incoraggiamento, e figura capace di coniugare competenza tecnica, preparazione giuridica, lealtà alla causa, tenacia e resistenza in contenziosi interminabili ed infiniti.

Pur nell’informalità dei rapporti intensificatisi dal 2007 in avanti per le comuni lotte in difesa del Sannio, del Matese e della Valle del Tammaro, non sono mai riuscito a chiamarlo “Tonino” come era conosciuto a Morcone. Per me, anche a distanza di anni, è sempre rimasto il “Dott. D’Addona” il funzionario esemplare e meticoloso dello Stato, la persona garbata e l’uomo onesto, a cui tutti dobbiamo essere riconoscenti per averci insegnato a non arrenderci e a non indietreggiare mai al cospetto di nessuno. Il miglior modo per onorarne la memoria sarà proseguire con maggiore forza nell’azione di tutela del nostro territorio e nel contrasto ad ogni tipo di mafia, criminalità o lobby che sia».