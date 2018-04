Scontro frontale tra due auto e un camion, chiuso un tratto della strada statale 87 “Sannitica”

CAMPOBASSO. Anas comunica che, a causa di un incidente autonomo occorso in corrispondenza del km 119,400 della strada statale 87 “Sannitica”, è provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto nel territorio comunale di Vinchiaturo, in provincia di Campobasso.



Per cause in corso di accertamento, il sinistro – uno scontro frontale – ha coinvolto un camion e due autovetture, provocando il ferimento di due persone.

Attualmente il traffico è deviato lungo la strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno” al km 0,000 ed al km 3,900.

Sul posto è presente personale Anas, del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine allo scopo di regolamentare la viabilità e di ripristinare la regolare circolazione, in tempi brevi, anche a seguito delle attività di rimozione dei mezzi e delle operazioni di pulizia del piano viabile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida