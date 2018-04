Albanese sempre più comandante, respinto il reclamo giudiziario del Comune

TERMOLI. I giudici del Tribunale di Larino riuniti in forma collegiale nella sezione Lavoro hanno respinto il reclamo del Comune di Termoli presentato dall'amministrazione dopo la sentenza di reintegra del 18 ottobre scorso.

A esprimersi, il 28 marzo scorso, il collegio formato da Michele Russo, Daniele Colucci e Rinaldo D’Alonzo. A renderlo noto è stato il portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale Nick Di Michele, che ovviamente non è stato dolce di sale nel commentare la seconda pronuncia giudiziaria sfavorevole di fila in questa vertenza estiva.

Sì, perché Albanese venne destituito nel luglio scorso e trasferito alla dirigenza del Primo settore. «L'amministrazione di Termoli soccombe per l'ennesima volta nel giudizio contro il Comandante della Polizia locale Albanese. Oltre al danno economico che noi cittadini pagheremo ci sarà un evidente danno di immagine, ma evidentemente come sempre a loro non frega nulla dei cittadini e della città», il giudizio al vetriolo dell’esponente pentastellato, che conia l’hastag #Sbroccadimettiti.



I giudici, ricorrendo anche alla giurisprudenza in materia, hanno affermato la piena illegittimità dell'esonero dal ruolo.