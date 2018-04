«Nessuna discriminazione», Pranzitelli sulla vicenda del bimbo autistico

TERMOLI. Proprio nella settimana di sensibilizzazione sui problemi dell’autismo Termoli al centro di una vicenda che vede contrapposti da una parte una famiglia che ha un bimbo autistico e dall’altra la dirigenza del secondo circolo didattico. I genitori del piccolo hanno coinvolto anche uno studio legale, del noto Salvatore Di Pardo, con l'avvocatessa Carmelina Salvatore, perché sentitisi discriminati dalla mancata partecipazione a una visita guidata didattica di ieri mattina. Circostanza smentita dal dirigente del secondo circolo didattico, Pierlugi Pranzitelli, da noi raggiunto, ha smentito in maniera categorica che l’episodio di ieri mattina sia stato causato dalla volontà di escludere il bimbo dalla visita guidata.

«L’iniziativa esterna era stata programmata a gennaio e poi rinviata al primo giorno di rientro dalle vacanze pasquali per ragioni atmosferiche. L’avviso era stato diramato a tutte le famiglie, compresa la sua, con il classico foglietto nel suo zainetto. Non abbiamo avuto alcuna comunicazione sulla volontà di adesione alla visita d’istruzione né di interruzione del protocollo terapico di logopedia che l’alunno segue al mattino. L’insegnante di sostegno è venuta come sempre alle 10.10, mentre il piccolo, a cui vogliamo un sacco di bene e che mai è stato discriminato, ma sempre integrato, si è presentato venti minuti prima, alle 9.50, mentre i suoi compagni alle 9.30 erano partiti per la ditta Del Giudice, per fare ritorno in classe dopo due ore. Se avesse manifestato la volontà di rinunciare alla terapia per la mattina e prendere parte alla visita d’istruzione sarebbe venuto con noi regolarmente, è quanto ho riferito e ribadito anche al padre diverse volte al telefono in queste ore».

Dopo il clamore suscitato dalla storia, amplificata anche dalla Tgr Molise, è intervenuto anche il sindaco Angelo Sbrocca.

In merito alla vicenda relativa al bimbo termolese affetto da autismo che non ha preso parte all’uscita didattica organizzata dalla scuola, il primo cittadino Angelo Sbrocca ha voluto sincerarsi e approfondire per comprendere meglio tutti i dettagli della situazione.

Dopo aver ascoltato la famiglia e il dirigente scolastico, il sindaco Angelo Sbrocca invita tutti ad una maggiore sensibilizzazione nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie e, allo stesso tempo, auspica ad un maggiore e più profondo dialogo tra tutte le parti e gli operatori che coadiuvano le famiglie nella quotidianità delle persone disabili.

«Il compito delle istituzioni è, in primo luogo, quello di ascoltare – ha dichiarato il sindaco Angelo Sbrocca – quando ci si predispone all’ascolto è facilmente comprensibile la difficoltà quotidiana delle famiglie delle persone disabili. Ho verificato che tutte le istituzioni che collaborano con la famiglia del piccolo, l’Ambito Territoriale Sociale, il Comune di Termoli e, naturalmente, la scuola e tutti i suoi operatori, sono attive e sensibili alle esigenze dell’alunno e delle altre 11 famiglie che hanno le stesse caratteristiche. Non posso, quindi, che mandare il mio incoraggiamento verso chi affronta battaglie dolorose quotidianamente. Le istituzioni sono e resteranno vicine ad ognuna di queste famiglie, un maggiore dialogo renderà però tutto più semplice».