Marinaio accusa un infarto a bordo di un peschereccio, salvato dalla Guardia costiera

TERMOLI. Operazione di soccorso coordinata dalla Guardia costiera nella serata di ieri a Termoli.

Il personale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Termoli ha coordinato, a partire dalle ore 21 circa, il soccorso ad un marittimo, imbarcato su un peschereccio in attività di pesca a circa 15 Miglia sulla perpendicolare dalla città di Termoli, presumibilmente infartuato.

L’allerta è scattata a seguito del virtuoso intervento dell’armatore del peschereccio che, avendo avuto notizia del malore, ha telefonato alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Termoli. A seguito di ciò è scattato il piano di soccorso che ha visto l’immediato imbarco del personale medico del 118 molisano sulla motovedetta ogni tempo classe 800.

Contestualmente, sono pure giunte al povero malcapitato le prime cure impartite via telefono dal C.I.R.M. (centro internazionale radiomedico). Di li a poco, la motovedetta della Guardia Costiera affiancava il peschereccio per effettuare il trasbordo del malcapitato al quale venivano prestate le prime cure del caso dal personale del 118. Stabilizzato l’infortunato la motovedetta faceva rientro per il porto di Termoli ove era già pronta un’autombulanza per il trasporto del marittimo presso l’Ospedale di Termoli.