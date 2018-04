Città in lutto, se ne va un cantore della termolesità: addio a Nicolino Di Pardo

TERMOLI. Una notizia triste per tutti coloro che nella termolesità ravvisano un valore autentico e in generale per chi apprezza virtù culturali e letterarie.

Si è spento poche ore fa, dopo una malattia fulminante che lo aveva minato negli ultimi mesi, Nicolino Di Pardo, cantore del vernacolo termolese e pittore di razza.

Sovente e sempre con estremo piacere abbiamo pubblicato contributi di Nicolino, attraverso cui esprimeva tutto l'amore per la città di Termoli. Se ne va un personaggio, un protagonista della pagina culturale della nostra storia recente.