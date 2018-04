Auto contro moto in via dei Lecci, 59enne centauro finisce al pronto soccorso

TERMOLI. Da poco passate le 12.30, in via dei Lecci - direzione zona Casa La Croce - un'Alfa Romeo "Giulietta" e una moto di grossa cilindrata si sono scontrate in modo piuttosto violento.

La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale intervenuta sul posto, la cosa pare certa è che i due mezzi procedevano nella stessa direzione. Dunque si è trattato di un tamponamento.

Ad avere la peggio il centauro in sella alla motocicletta, il 59enne S. M., che è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo con l’ambulanza dei volontari della Misericordia. L’uomo ha subito una lesione a un piede.