Cellulari, droga ed alcool sequestrati in carcere: il Sappe loda la Polizia penitenziaria

LARINO. Non è passato inosservato (e non avrebbe potuto) agli occhi del Sappe, il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria l’attività investigativa che ha portato alla denuncia di 3 persone nel carcere di Larino e anche all’esterno, per lo spaccio di droga e sostanze alcoliche a detenuti. «Ai poliziotti penitenziari del carcere di Larino va il nostro apprezzamento per l’importante operazione di servizio che ha permesso il rinvenimento hashish, telefoni cellulari e alcool in carcere, tutti assolutamente vietati», commenta Luigi Frangione, segretario regionale Sappe per il Molise. «Da parte nostra, come primo e più rappresentativo Sindacato della Polizia Penitenziaria, rinnoviamo l’invito al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di dotare i Reparti di Polizia Penitenziaria della adeguata strumentazione tecnologica per contrastare l'indebito uso di telefoni cellulari o altra strumentazione elettronica da parte dei detenuti nei penitenziari italiani. Nonostante nella maggior parte degli istituti penitenziari si stiano adottando misure di sicurezza basate sulla dinamicità e sulla videosorveglianza, che a nulla servono se non si prevede l’obbligo del lavoro per i detenuti, non ci sono telecamere e altri sistemi di sicurezza che possano intervenire e sostituire la professionalità della Polizia Penitenziaria».

Commenta Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: «Questi episodi, oltre a confermare il grado di maturità raggiunto e le elevate doti professionali del Personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Larino, ci ricordano che il primo compito della Polizia Penitenziaria è e rimane quello di garantire la sicurezza dei luoghi di pena e impongono oggi più che mai una seria riflessione sul bilanciamento tra necessità di sicurezza e bisogno di trattamento dei detenuti. Tutti possono immaginare quali e quante conseguenze avrebbero potuto causare l’introduzione di droga, alcool e telefoni cellulari in un carcere».

Frangione evidenzia che «la percentuale di detenuti tossicodipendenti in Molise è significativo, ossia circa il 25% dei 420 presenti» e, nel sottolineare le costanti criticità del carcere di Larino, mette in luce «quali e quanti disagi quotidiani caratterizza il lavoro quotidiano dei Baschi Azzurri di Larino, a cui va il nostro sincero ringraziamento per quel che fanno ogni giorno per la sicurezza sociale». «I dati ci confermano - conclude Frangione - che le aggressioni, i ferimenti, le colluttazioni - che spessissimo vedono soccombere anche gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, sempre più contusi e feriti da una parte di popolazione detenuta prepotente e destabilizzante – sono sintomo di una situazione allarmante, per risolvere la quale servono provvedimenti di tutela per gli Agenti e di sicurezza per le strutture carcerarie e certo non leggi che allarghino le maglie della sicurezza penitenziaria. Avere carceri meno affollate e più moderne non vuol certo dire aprire le porte delle celle, come pure prevedeva questa scellerata riforma penitenziaria!»