Raffica di tentati furti alla fiera, ma l'Arma li sventa tutti

TERMOLI. La fiera mensile di aprile si è svolta oggi, sei giorni dopo la Santa Pasqua: forse qualcuno pensava che ci sarebbe stato un flop di presenze perché durante le festività, si sa, le persone danno fondo alle risorse economiche. Invece, invogliata anche da una bella e soleggiata giornata, c'è stato un grande afflusso costante di gente: purtroppo sono stati invogliati anche i professionisti marioli e ladri di scaltrezza nel rubare portafogli agli ignari visitatori.

E stando a diverse testimonianze, questa mattina hanno fatto parecchie razzie di portamonete e del loro contenuto. Eppure, questi moderni furfanti sono stati presi tutti con le mani nel sacco dall’efficiente servizio in borghese e in divisa messo in atto soprattutto dall’Arma dei Carabinieri e come sempre dalla Polizia Municipale.

Fatto sta che, seppur siano stati fatti tanti furti, alla fine le forze dell'ordine hanno “battuto” i malfattori 3 - 0. Il fenomeno è sempre più in ascesa, ma ormai qui a Termoli i malviventi troveranno sempre più pane per i loro denti e avranno di che meditare sulle loro malefatte mancate grazie ai moniti dell'Arma.