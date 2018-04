Un 48enne muore al San Timoteo nel giorno di Pasqua, indaga la Procura

TERMOLI. E’ giallo sulla morte di un uomo di appena 48 anni all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Un idraulico 48enne di Casacalenda, Giuseppe Ramacieri, è deceduto a Pasqua. Era ricoverato con pericardite nel reparto di Cardiologia. Un decesso che non ha convinto i familiari, che hanno presentato una denuncia e per questo è stato aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica di Larino.

Attualmente la salma del 48enne, titolare di una impresa che operava in diversi centri del Cratere, è custodita nella cella frigorifera della sala mortuaria del nosocomio di viale San Francesco, in attesa che venga effettuata l’autopsia. La Procura ha disposto l’esame autoptico, affidato come sempre ai medici legali dell’istituto di Foggia, per la giornata di domani.