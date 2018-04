Parcheggi riservati ai dializzati occupati in maniera selvaggia al San Timoteo

TERMOLI. Una missiva che non si presta a interpretazioni, quella rivolta dall’Aned al direttore sanotario dell’ospedale San Timoteo di Termoli, Filippo Vitale.

«In seguito a numerosi episodi di inciviltà relativi alla occupazione abusiva di parcheggi che sarebbero, invece, riservati ai dializzati, presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli il sottoscritto, avvocato Domenico Farina, vice segretario Regionale Aned per l’Abruzzo ed il Molise, con delega per il Molise, la invita ad agire affinché questo malcostume, il più delle volte posto in essere da dipendenti dell’ospedale, possa finalmente cessare. Il Comitato Aned – Abruzzo e Molise è disponibile sin da ora a valutare congiuntamente delle soluzioni, non ultima anche quella della rimozione forzata dei veicoli dei trasgressori.

Suggeriamo, inoltre, di filtrare gli ingressi dalla rotonda Padre Pio mediante un controllo, manuale o automatizzato, al fine di ridurre gli ingressi non necessari da quello che dovrebbe essere un accesso di servizio. Invitiamo, poi, i pazienti che vengono a conoscenza di questi ed altri disservizi, a dare forza alla Associazione, piuttosto che denunciare i casi in solitudine. Il peso dell’Associazione può essere maggiore se sostenuto da voi tutti. Unitevi a noi e denunciate Con noi».