Rubano lo zaino a uno studente, dentro i soldi per pagarsi gli studi

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo un appello di un ragazzo, che ci mette nome e cognome. Riguarda un furto da lui subito ieri a Termoli, e nello zaino che gli è stato sottratto c'erano soldi destinati al prosieguo degli studi.

"Salve, mi chiamo Fabio Fiori e ieri, nel tardo pomeriggio, mentre ero seduto a guardare il tramonto dalla passeggiata sotto le mura, mi è stato rubato uno zaino grigio. Vi scrivo per chiedervi di aiutarmi. So bene che il vostro giornale non è una bacheca né uno spazio aperto a chiunque voglia servirsene, tuttavia la risonanza mediatica che avete all'interno della città potrebbe essere l'unico modo per comunicare a chi lo ha ritrovato - se non addirittura al ladro - che è stato identificato il legittimo proprietario.

Pubblicare un articolo solo per uno zaino può sembrare eccessivo, lo capisco, ma posso spiegarvi: al suo interno, infatti, oltre che alla confezione originale del mio cellulare (vuota), un'agenda e qualche libro - che comunque ho a cuore - c'era anche e soprattutto una busta con tutti i soldi ricevuti per la laurea. 850 euro che di lì a qualche minuto sarebbero stati versati in banca, destinati a pagare il proseguo degli studi. Rubati. So che cercare la compassione degli altri, in una realtà come la nostra, di solito non porta altro che lo scherno della gente, però, ahimè, non mi resta altro che chiedervi di aiutarmi, scrivendo del furto e della mia condizione, e sperare nel buonsenso di qualcuno. Grazie mille per il tempo d'aver letto fin qui e per l'eventuale comprensione".