Cinque anni di calvario giudiziario, assolto il dipendente regionale Francesco Gaspari

CAMPOMARINO. Giorni felici, dopo anni di patimenti e tribolazioni, per il dipendente regionale residente a Campomarino, Francesco Gaspari, accusato niente meno di concorso morale in istigazione alla corruzione, uno dei tre reati contestati nel complesso a 3 persone nel lontano 2013, al culmine di una inchiesta partita due anni prima. Gli altri concussione e corruzione, che investirono il corpo di Polizia municipale a Campomarino.[…..] La vicenda vede coinvolto il Gaspari insieme all’allora vice comandante della Polizia locale, Pasquale Carriero per una presunta ipotesi di voto di scambio. Ebbene, alla fine della storia giudiziaria che lo mise sulla graticola della pubblica opinione, il collegio del Tribunale frentano qualche giorno fa lo ha assolto.

A spiegarci la ratio della difesa rivelatasi vincente è stata l’avvocatessa dello studio Ibi Ius Maria Tesi. «Il mio assistito era accusato di concorso morale in istigazione alla corruzione (artt. 110 e 322, co 1 cp) e tale contestazione aveva come unico e solo elemento di proval’intercettazione di una telefonata amichevole e confidenziale intercorsa con l'altro imputato durante la quale, a dire dell’accusa, il Gaspari avrebbe suggerito a quest'ultimo di adoperarsi in favore del politico di turno in cambio di un interessamento di questi nel garantire al coimputato - nonché al fratello del Gaspari - una turnazione presso il Comando della Locale Polizia Municipale in luogo della reggenza unica in capo all'uscente comandate. La difesa ha sempre sostenuto l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria e contestato la parzialità dell’attività istruttoria sin dall’udienza preliminare durante la quale si è subito fatta rilevare l’inesistenza di elementi che potessero sostenere l’accusa in giudizio, elementi quanto mai necessari in presenza di un’ipotesi accusatoria per reati, come questo, che anticipano notevolmente la soglia di punibilità, in deroga al principio della necessaria offensività della condotta.

Altro punto su cui la difesa ha insistito molto ha riguardato l’inutilizzabilità della intercettazione telefonica tra Gaspari e l'altro coimputato (anch'esso assolto per questo reato), in quanto captata in assenza dei necessari e tassativi presupposti normativi che ne avrebbero legittimato l’ingresso nel processo a carico del mio assistito e che l'accusa ha preteso, invece, di utilizzare tramite lo strumento processuale della riunione dei procedimenti, ossia facendo apparire come un unicum quelli che invece sono due procedimenti autonomi e distinti: quello principale, a carico degli altri imputati – nel quale il Gaspari non era nemmeno lontanamente coinvolto e per il quale le intercettazioni erano state legittimamente autorizzate – e quello a carico di Gaspari nel quale, invece, non potevano – per legge - essere svolte intercettazioni e nel quale, invece, non sono state svolte attività di indagine diverse dalle intercettazioni. Si aggiunga che tale riunione di procedimenti veniva effettuata solo all'esito delle indagini preliminari, in occasione della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti del coimputato, giacché prima di quel momento il mio assistito, la cui telefonata era già stata ascoltata, non figurava neppure nel registro degli indagati!

Questa vicenda incidentale risucchia il Gaspari in un procedimento “madre” a carico proprio del coimputato per il più grave reato di concussione e lo tiene incatenato ad un processo che non avrebbe mai dovuto vederlo come coprotagonista per ben 7 anni, nonostante sin da subito emerga con evidenza l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio al costrutto accusatorio che ha come unico e solo elemento di prova l'intercettazione telefonica di cui sopra, che, oltre a non integrare alcun illecito, è altresì priva, almeno a parere di questa difesa, di qualsivoglia efficacia probatoria . Per fortuna il processo, che è proseguito fino al 3 aprile 2018, ha dato piena ragione alle doglianze difensive, scagionando in pieno il Gaspari con la formula assolutoria più ampia “perché il fatto non sussiste” e restituendo allo stesso la propria dignità gravemente calpestata anche da alcuni organi di stampa.