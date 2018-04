Fiamme divorano una Ford Ka a Portocannone, all'opera i Vigili del fuoco

PORTOCANNONE. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli all’opera nella serata di ieri a Portocannone. Al centralino del 115 è stato segnalato l’incendio di una autovettura, precisamente in via Salvador Allende. A causare il rogo del veicolo un probabile corto circuito, che ha fatto divampare la scintilla che ha poi alimentato l’incendio della Ford Ka, questo il modello finito in fumo, che era parcheggiata nel giardino dell’abitazione dove risiede il proprietario.

L’intervento di spegnimento del mezzo in fiamme è avvenuto poco prima delle 20. Per fortuna non c’è stato alcun danno alla palazzina, ma nessuna possibilità di salvare l’integrità della citycar, che ora è solo da rottamare.