Pedone investito in viale Trieste, una 52enne ricoverata all'ospedale

TERMOLI. Polizia Municipale di Termoli e 118, con medici e volontari della Misericordia in ambulanza, chiamati a intervenire nel tardo pomeriggio di ieri in viale Trieste, a causa dell’ennesimo investimento di un pedone. A finire ‘sotto la macchina’ una signora di 52 anni, C. C., soccorsa e trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Al termine degli esami clinici la donna è stata trattenuta in osservazione nel reparto di medicina d’urgenza dello stesso nosocomio di viale San Francesco.