Ruba 1.100 euro in una ditta di concimi e fitofarmaci, arrestata una 47enne per furto aggravato

ROTELLO. I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno denunciato in stato di arresto, una 47enne di Rotello per “furto aggravato”.

Nella mattinata del 10 aprile scorso, in Rotello, ignoti si sono introdotti nei locali di una ditta di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti per le produzioni agricole, sementi, concimi e fitofarmaci, ed hanno asportato la somma di 1.100 Euro ai danni di un 29enne, ivi impiegato, che ha subito presentato la denuncia presso la locale Stazione Carabinieri.

Le immediate indagini, esperite anche con l’ausilio di immagini di videosorveglianza, hanno consentito ai militari operanti di identificare, senza alcun dubbio, e rintracciare nel centro abitato di Rotello, nella quasi flagranza del reato, la 47enne del luogo, la quale, sottoposta a perquisizione personale, spontaneamente consegnava parte del denaro rubato, che è stato restituito all’avente diritto, venendo dichiarata in arresto.

L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata e trattenuta presso le camere di sicurezza della Compagnia di Larino, in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il locale Tribunale, così come disposto dalla della Procura della Repubblica di Larino, alla quale sono stati trasmessi gli atti per i provvedimenti di competenza.