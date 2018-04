Polstrada all'opera sull'A14: recuperate 2 auto rubate e fermate 2 persone

TERMOLI. Nuova operazione della Polizia Stradale di Vasto Sud che questa notte ha rintracciato nel tratto autostradale fra Termoli e Poggio Imperiale due veicoli risultati rubati, una Honda e una Bmw. Le due persone alla guida sono in stato di fermo. Prosegue con successo l'attività di contrasto al furto dei veicoli, messa in atto dal Commissario Capo Fabio Polichetti, dirigente della Sezione Polizia Stradale di Chieti. Due giorni fa infatti gli uomini della Polstrada dopo un inseguimento in autostrada sono riusciti a recuperare tre automobili e a mettere a segno l'arresto di due persone. (LEGGI)

Ulteriori dettagli sull'operazione di questa notte verranno diramati dalla Polizia Stradale di Chieti nel corso della giornata di oggi.