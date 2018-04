Assolti Del Torto e Di Falco, Open Gates finisce in una bolla di sapone

TERMOLI. Dal 10 giugno 2015 al 12 aprile 2018, poco più di 34 mesi per giungere alla chiusura dell’ultimo processo derivato da una delle super inchieste della Procura di Larino: Open Gates.

Per i giudici della Corte di Appello di Campobasso Antonio Del Torto e Francesco Di Falco non sono colpevoli di indebita induzione, ipotesi di reato per i quali in primo grado, dal Gup Cappitelli, vennero condannato a un anno e sei mesi con pena sospesa. All’epoca il Pm Venturi ne chiese due.

Si tratta del cosiddetto filone politico, quello secondo cui la Procura contestava a due pubblici ufficiali, come Del Torto e Di Falco, all’epoca rispettivamente presidente del consorzio industriale Valle del Biferno di Termoli e consigliere regionale di fare pressioni per causare la caduta dell’amministrazione Greco negli anni tra il 2007 e il 2009.

Di Falco era difeso dall’avvocato Antonio De Michele, mentre Del Torto dal pool composto da Luigi Greco e Domenico Bruno, i tre decani in attività del foro di Larino.

“Oggi si è chiusa una saga, quella del processo Open Gates, che aveva contribuito a modificare gli assetti politici, professionale ed economici di Termoli e questa saga si è rivelata – come tutte le altre messe in piedi dal 2003 al 2010 dalla Procura di Larino – una bolla di sapone. Inchiesta che non ha portato a una condanna, pur vedendo sul banco degli imputati tantissimi personaggi, tantissimi professionisti, in diversi filoni processuali, e adesso lo Stato che ha già speso molti soldi per l’inchiesta e per i processi, ora sarà chiamato ancora una volta a riparare l’ingiusta detenzione subita da chi ha visto privarsi della libertà personale assieme al pubblico ludibrio di chi additava alle loro responsabilità”.

Questa è stata la dichiarazione che ci ha rilasciato De Michele.

La sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ribalta quella di primo grado a cui si era giunta derubricando il capo d'imputazione originario e più grave di concussione, emessa dal giudice Roberto Cappitelli, al termine del rito abbreviato.

I due erano imputati nell'ambito di uno dei filoni di inchiesta di Open Gates accusati di concussione perché secondo la procura di Larino avrebbero esercitato indebite pressioni su Ettore Fabrizio, all'epoca dei fatti consigliere di maggioranza al comune di Termoli, affinché facesse cadere l'allora governo cittadino retto da Vincenzo Greco in cambio della stipula di alcune polizze assicurative per lo stesso Cosib.

La difesa rappresentata dagli avvocati Antonio De Michele per Di Falco e Luigi Greco e Domenico Bruno per Del Torto aveva prodotto materiale che attestava quanto, all'epoca dei fatti, Fabrizio fosse già in rotta di collisione con l'amministrazione attraverso articoli prodotti da alcune testate giornalistiche. Gli avvocati annunciarono di voler presentare appello, convinti dell'insussistenza delle responsabilità, e la sentenza di appello ha dato loro ragione.