Scontro tra due Tir sull'A14, autisti estratti dalle lamiere in gravi condizioni

TERMOLI. Due incidenti sull'autostrada A14 nel giro di due ore, ma per ora i dettagli si limitano al primo, avvenuto alle 5.

Due camion si sono scontrati al km 459, in direzione Termoli Sud. Feriti in modo grave i due conducenti. Sul posto oltre al 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, hanno operato i Vigili del fuoco, che hanno estratto gli uomini dalle lamiere e la Polizia dell'A14.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.