Cadavere ritrovato in un hotel a Vasto Marina Copyright: Vastoweb

VASTO. Il cadavere di un uomo di 50 anni è stato ritrovato questa mattina presso un hotel a Vasto Marina. E' stato accertato il gesto volontario dell'uomo che si è tolto la vita mentre era in doccia, in una stanza al quarto piano dell'albergo.

Sul posto il 118, la Polizia, i Vigili del Fuoco e la Polizia Scientifica che hanno escluso da subito una morte per cause naturali. Presente anche il magistrato Michele Pecoraro. Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto.

Notizia in aggiornamento