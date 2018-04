SAN SALVO. Deve aver calcolato male l'altezza del sottopasso della linea ferroviaria e vi è rimasto incastrato sotto provocando ingenti danni al suo camion. E' successo nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, a San Salvo Marina. L'autista fortunatamente non ha riportato conseguenze negative, rimanendo illeso.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di San Salvo, la Polizia Municipale ed i mezzi di soccorso della Cisa, compreso una gru, per rimuover il mezzo incastrato. Le operazioni piuttosto complicate hanno portato via diverso tempo con il traffico che è stato deviato su altre arterie e con la strada che è stata chiusa per permettere la rimozione in totale sicurezza. In molti i curiosi che si sono fermati ad assistere stupefatti per quanto accaduto.