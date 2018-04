PETACCIATO. Disagi al traffico questa mattina sulla Statale 16, in territorio molisano, tra Montenero di Bisaccia e Petacciato, per la perizia che consentirà di ricostruire la dinamica dell’incidente che causato l’investimento e la morte di un Mstislav Ivoninskii, 29enne russo. Il giovane travolto da un’Alfa Romeo, guidata da un 29enne di Vasto, risultato negativo all’alcoltest effettuato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Alla perizia, durata circa un’ora hanno preso parte

l’ingegner Fabio Clave e il perito Stefano Moretti nominati dal Gip del Tribunale di Larino, il legale della parte offesa l’avvocato Giovanni Arienzo del Foro di Pescara, l’avvocato Giuseppina Fabretti legale dell’indagato e l’ingegnere Gianluca Ciofani consulente di parte dell’indagato e l’ingegnere Massimo Mammarella consulente di parte della parte offesa Mstislav Ivoninskii era operaio e lavorava in un’azienda della provincia di Teramo e quel giorno era in treno. Probabilmente per un colpo di sonno o per distrazione, ha sbagliato fermata e si è trovato in Molise, piuttosto che in Abruzzo. Sentitosi smarrito, ha cercato un riparo, stava vagando alla ricerca di un bed&breakfast, ma è stato travolto e ucciso dall’auto in corsa.