Centauro perde la vita nello scontro con una vettura

CAMPOBASSO. Ancora un drammatico incidente al sulla Statale 17. Erano da poco trascorse le 19.30 quando, per cause che sono ancora in via d’accertamento, un’auto e una moto sono venute a impattare all’altezza del primo bivio per Bojano. Violentissimo lo scontro.

Ad avere la peggio è stato proprio il centauro, un 55enne di Campobasso. Stando alle prime ricostruzioni, il motociclista sarebbe stato scaraventato in aria dallo schianto, ricadendo violentemente sull’asfalto. Immediati i soccorsi, ma la corsa in ospedale, purtroppo, è stata vana.

Il centauro campobassano aveva deciso di sfruttare la giornata per uscire in moto con gruppo di amici, appassionati, come lui, delle due ruote. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, carabinieri e Polizia stradale, che si sono occupati dei rilevi e del ripristino della regolare viabilità.