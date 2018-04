Anziana rovina a terra in via Polonia, portata al Pronto soccorso

TERMOLI. Un sabato mattina che si è trasformato in un incubo per una donna di 75 anni, A. G., che nella mattinata di ieri mentre stava in via Polonia per lo shopping del fine settimana ha perso l’equilibrio ed è rovinata a terra.

L’anziana signora è stata soccorsa dapprima dai passanti, quindi dalla Polizia municipale e dal 118 giunto nel cuore del quartiere Sant’Alfonso con i volontari della Misericordia in ambulanza.

La 75enne ha rimediato un colpo e dei graffi al volto e un trauma al braccio destro ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.