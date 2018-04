Un 20enne termolese arrestato mentre spacciava droga a San Severo

TERMOLI. Non solo pugliesi che spacciano sulla costa molisana, ma anche giovani termolesi che si danno da fare in provincia di Foggia.

Un 20enne originario di Termoli, Leonardo Mancini, è stato arrestato e condotto ai domiciliari per mano degli agenti del commissariato di Polizia di San Severo.

L'arresto è stato effettuato lo scorso 6 aprile ed è stato reso noto dalla stampa pugliese. I poliziotti si erano recati all'interno di uno stabile per trasferire in carcere a Foggia un 39enne del posto, ma hanno trovato il 20enne termolese, accusato di detenzione ai fini di spaccio, beccato con 24 grammi di hashish, 52 di marijuana e 380 euro, soldi considerati frutto dell'attività di spaccio. Assieme agli agenti di San Severo c'erano anche i colleghi del Reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia, che nei giorni scorsi erano giunti in loco per rafforzare il presidio nella Capitanata.

Al momento dell'ingresso delle forze dell'ordine nella palazzina, in due sono fuggiti ai piani superiori, insospettendo oltremodo i poliziotti. Sono stati inseguiti e bloccati e dopo la perquisizione, a carico di Mancini sono stati trovati 10 grammi di hashish. Immediata anche la perquisizione domiciliare. Rinvenuti in un armadio un coltello a serramanico intriso di droga, il bilancino di precisione e altri dosi di droga, e i soldi. Un altro armadio custodiva la marijuana e il materiale per confezionare le dosi.